Білий дім: США розглядають усі варіанти дій щодо повалення режиму Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. США розглядають всі варіанти дій по врегулюванню ситуації в Венесуелі і повалення влади Ніколаса Мадуро, повідомили в Білому домі, пише УНН з посиланням на заяву прес-служби американського лідера.
“Вчора президент Дональд Трамп підписав указ „Про блокування майна уряду Венесуели“. Цей указ блокує все майно і частки власності уряду Венесуели, що знаходяться під юрисдикцією Сполучених Штатів. Він також уповноважує міністра фінансів в консультації з державним секретарем вводити санкції щодо осіб, які надають підтримку Ніколасу Мадуро і його незаконному режиму. Крім того, ці дії обмежать в’їзд в Сполучені Штати для осіб, які підпадають під дію санкцій. Цей указ безпосередньо спрямований проти тих, хто підриває демократично обраний Національні збори Венесуели або тимчасово виконуючого обов’язки президента Хуана Гуайдо”, — вказано у повідомленні.
Також у тексті документа зазначено: “Сполучені Штати засуджують диктатуру Мадуро за її грубі порушення прав людини і репресії і не коливаються в своїй підтримці сміливого народу Венесуели. Вони борються за свободу, свої основні права і повернення до демократії і верховенству права. Диктатурі Мадуро має бути покладено край, щоб Венесуела змогла побудувати стабільне, демократичне і процвітаюче майбутнє, вільне від жахів соціалізму, які зруйнували цю колись велику країну”.
“Як ясно дала зрозуміти адміністрація Трампа: всі варіанти на столі. Сполучені Штати будуть використовувати всі необхідні інструменти, щоб покласти край захопленню Венесуели Мадуро, підтримати доступ венесуельського народу до гуманітарної допомоги і забезпечити демократичні перетворення в Венесуелі. Сполучені Штати приділяють велику увагу забезпеченню доступу венесуельського народу до гуманітарних товарів і будуть продовжувати тісно співпрацювати зі своїми партнерами з метою забезпечення миру і безпеки в Західній півкулі”, — заявили у Білому домі.
Нагадуємо, Трамп ввів санкції проти активів влади Венесуели в США.