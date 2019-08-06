Белый дом: США рассматривают все варианты действий по свержению режима Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. США рассматривают все варианты действий по урегулированию ситуации в Венесуэле и свержению власти Николаса Мадуро, сообщили в Белом доме, пишет УНН со ссылкой на заявление пресс-службы американского лидера.
“Вчера президент Дональд Трамп подписал указ „О блокировании имущества правительства Венесуэлы“. Этот указ блокирует все имущество и доли собственности правительства Венесуэлы, находящиеся под юрисдикцией Соединенных Штатов. Он также уполномочивает министра финансов в консультации с государственным секретарем вводить санкции в отношении лиц, оказывающих поддержку Николасу Мадуро и его незаконному режиму. Кроме того, эти действия ограничат въезд в Соединенные Штаты для лиц, подпадающих под действие санкций. Этот указ напрямую направлен против тех, кто подрывает демократически избранное Национальное собрание Венесуэлы или временно исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо”, — указано в сообщении.
Также в тексте документа сказано: “Соединенные Штаты осуждают диктатуру Мадуро за ее продолжающиеся грубые нарушения прав человека и репрессии и не колеблются в своей поддержке смелого народа Венесуэлы. Они борются за свободу, свои основные права и возвращение к демократии и верховенству права. Диктатуре Мадуро должен быть положен конец, чтобы Венесуэла смогла построить стабильное, демократическое и процветающее будущее, свободное от ужасов социализма, которые разрушили эту некогда великую страну”.
“Как ясно дала понять администрация Трампа: все варианты на столе. Соединенные Штаты будут использовать все необходимые инструменты, чтобы положить конец захвату Венесуэлы Мадуро, поддержать доступ венесуэльского народа к гуманитарной помощи и обеспечить демократические преобразования в Венесуэле. Соединенные Штаты уделяют большое внимание обеспечению доступа венесуэльского народа к гуманитарным товарам и будут продолжать тесно сотрудничать со своими партнерами в целях обеспечения мира и безопасности в Западном полушарии”, — заявили в Белом доме.
Напоминаем, Трамп ввел санкции против активов власти Венесуэлы в США.