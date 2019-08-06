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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 84826 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 95160 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128027 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138134 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126663 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128331 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130387 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153158 просмотра

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Белый дом: США рассматривают все варианты действий по свержению режима Мадуро

Белый дом: США рассматривают все варианты действий по свержению режима Мадуро

Киев  •  УНН

 • 10097 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. США рассматривают все варианты действий по урегулированию ситуации в Венесуэле и свержению власти Николаса Мадуро, сообщили в Белом доме, пишет УНН со ссылкой на заявление пресс-службы американского лидера.

“Вчера президент Дональд Трамп подписал указ „О блокировании имущества правительства Венесуэлы“. Этот указ блокирует все имущество и доли собственности правительства Венесуэлы, находящиеся под юрисдикцией Соединенных Штатов. Он также уполномочивает министра финансов в консультации с государственным секретарем вводить санкции в отношении лиц, оказывающих поддержку Николасу Мадуро и его незаконному режиму. Кроме того, эти действия ограничат въезд в Соединенные Штаты для лиц, подпадающих под действие санкций. Этот указ напрямую направлен против тех, кто подрывает демократически избранное Национальное собрание Венесуэлы или временно исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо”, — указано в сообщении.

Также в тексте документа сказано: “Соединенные Штаты осуждают диктатуру Мадуро за ее продолжающиеся грубые нарушения прав человека и репрессии и не колеблются в своей поддержке смелого народа Венесуэлы. Они борются за свободу, свои основные права и возвращение к демократии и верховенству права. Диктатуре Мадуро должен быть положен конец, чтобы Венесуэла смогла построить стабильное, демократическое и процветающее будущее, свободное от ужасов социализма, которые разрушили эту некогда великую страну”.

“Как ясно дала понять администрация Трампа: все варианты на столе. Соединенные Штаты будут использовать все необходимые инструменты, чтобы положить конец захвату Венесуэлы Мадуро, поддержать доступ венесуэльского народа к гуманитарной помощи и обеспечить демократические преобразования в Венесуэле. Соединенные Штаты уделяют большое внимание обеспечению доступа венесуэльского народа к гуманитарным товарам и будут продолжать тесно сотрудничать со своими партнерами в целях обеспечения мира и безопасности в Западном полушарии”, — заявили в Белом доме.

Напоминаем, Трамп ввел санкции против активов власти Венесуэлы в США.

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