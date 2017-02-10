М.Чавушоглу сподівається, що українці вже влітку зможуть їздити до Туреччини без закордонних паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. В Туреччині сподіваються, що вже влітку українці та громадяни Туреччини зможуть не використовувати закордонні паспорти до обох країни. Про це за міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив за підсумками зустрічі з Міністром закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
"Я думаю нам вдасться до початку літнього сезону втілити цей проект",- сказав він.
А також додав, що це вже було ними протестовано в українському аеропорту.
Нагадаємо, міністри закордонних справ Туреччини та України домовились про скасування необхідності користуватися закордонними паспортами для турків та українців для взаємних візитів і відповідна угода буде підписана найближчим часом.
Як повідомляв УНН, 9-10 лютого 2017 року в Україні з офіційним візитом перебуває міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу.