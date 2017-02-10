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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україна і Туреччина домовилися скасувати закордонні паспорти при взаємних подорожах

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністри закордонних справ Туреччини та України домовились про скасування необхідності користуватися закордонними паспортами для турків та українців для взаємних візитів і відповідна угода буде підписана найближчим часом. Про це за міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, передає кореспондент УНН.

Україна і Туреччина домовилися скасувати закордонні паспорти при взаємних подорожах

"Хочу спільно з Мевлютом оголосити одну річ. У нас є безвізовий режим, але в майбутньому і громадяни України і громадяни Туреччини можуть відвідувати наші країни вже не використовуючи закордонні паспорти, а використовуючи внутрішні документи. Ми домовились про це і нам залишились технічні деталі і сподіваємось, що ця угода буде підписана найближчим часом. Це свідчить, що в майбутньому ми маємо почувати себе як у себе вдома в Туреччині, так і громадяни Туреччини в Україні, не беручи закордонні документи. Радий, що досягли домовленості і будемо працювати, щоб її реалізувати", - сказав П.Клімкін.

Нагадаємо, 9-10 лютого 2017 року в Україні з офіційним візитом перебуває міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу.

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