Україна і Туреччина домовилися скасувати закордонні паспорти при взаємних подорожах

"Хочу спільно з Мевлютом оголосити одну річ. У нас є безвізовий режим, але в майбутньому і громадяни України і громадяни Туреччини можуть відвідувати наші країни вже не використовуючи закордонні паспорти, а використовуючи внутрішні документи. Ми домовились про це і нам залишились технічні деталі і сподіваємось, що ця угода буде підписана найближчим часом. Це свідчить, що в майбутньому ми маємо почувати себе як у себе вдома в Туреччині, так і громадяни Туреччини в Україні, не беручи закордонні документи. Радий, що досягли домовленості і будемо працювати, щоб її реалізувати", - сказав П.Клімкін.

Нагадаємо, 9-10 лютого 2017 року в Україні з офіційним візитом перебуває міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу.