Украина и Турция договорились отменить загранпаспорта при взаимных поездках
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министры иностранных дел Турции и Украины договорились об отмене необходимости пользоваться загранпаспортами для турок и украинцев для взаимных визитов. Соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает корреспондент УНН.
"Хочу вместе с Мевлютом объявить одну вещь. У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины и граждане Турции могут посещать наши страны уже не используя загранпаспорта, а используя внутренние документы. Мы договорились об этом и нам остались технические детали и надеемся, что это соглашение будет подписано в ближайшее время. Это свидетельствует, что в будущем мы должны чувствовать себя как у себя дома в Турции, так и граждане Турции в Украине, без зарубежных документов. Рад, что достигли договоренности и будем работать, чтобы ее реализовать", - сказал П.Климкин.
Напомним, 9-10 февраля 2017 года в Украине с официальным визитом находится министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.