Украина и Турция договорились отменить загранпаспорта при взаимных поездках

"Хочу вместе с Мевлютом объявить одну вещь. У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины и граждане Турции могут посещать наши страны уже не используя загранпаспорта, а используя внутренние документы. Мы договорились об этом и нам остались технические детали и надеемся, что это соглашение будет подписано в ближайшее время. Это свидетельствует, что в будущем мы должны чувствовать себя как у себя дома в Турции, так и граждане Турции в Украине, без зарубежных документов. Рад, что достигли договоренности и будем работать, чтобы ее реализовать", - сказал П.Климкин.

Напомним, 9-10 февраля 2017 года в Украине с официальным визитом находится министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.