М.Чавушоглу надеется, что украинцы уже летом смогут ездить в Турцию без загранпаспортов

"Я думаю нам удастся к началу летнего сезона воплотить этот проект", - сказал он.

А также добавил, что это уже было ими протестировано в украинском аэропорту.

Напомним, министры иностранных дел Турции и Украины договорились об отмене необходимости пользоваться загранпаспортами для турок и украинцев для взаимных визитов и соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время.

Как сообщал УНН, 9-10 февраля 2017 года в Украине с официальным визитом находится министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.