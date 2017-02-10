М.Чавушоглу надеется, что украинцы уже летом смогут ездить в Турцию без загранпаспортов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Турции надеются, что уже летом украинцы и граждане Турции смогут не использовать загранпаспорта до обеих стран. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил по итогам встречи с Министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент УНН.
"Я думаю нам удастся к началу летнего сезона воплотить этот проект", - сказал он.
А также добавил, что это уже было ими протестировано в украинском аэропорту.
Напомним, министры иностранных дел Турции и Украины договорились об отмене необходимости пользоваться загранпаспортами для турок и украинцев для взаимных визитов и соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время.
Как сообщал УНН, 9-10 февраля 2017 года в Украине с официальным визитом находится министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.