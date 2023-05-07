Кінострічка "Люксембург, Люксембург" увійшла у 10-ку найкасовіших фільмів прокату України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Фільм “Люксембург, Люксембург”, зрежисований Антоніо Лукічем, увійшов у перелік 10-ти найкасовіших стрічок українського прокату. Про це повідомила пресслужба Держкіно, пише УНН.
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"І це, можна сказати, історичний момент в історії нового українського кіно. Адже вперше артхаус драмеді, яка була в офіційній програмі Венеційського кінофестивалю, потрапила в національний топ-10 комерційних фільмів із великим бокс-офісом", – пише культурна менеджерка Тетяна Власова у Facebook.
Деталі
У пресслужбі Держкіно зазначають, що фільм у прокаті перетнув позначку у 25 млн 361 тисячу гривень. Також Держкіно вважає, успіх стрічки “Люксембург, Люксембург” найкращим стартом кіноіндустрії Україні після початку війни та після мультфільму "Мавка. Лісова пісня".
Доповнення
Сюжет “Люксембург, Люксембург” ― історія братів-близнюків, які дізнались, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембургу, та вирушили у подорож, аби побачити його востаннє.
Фільм було створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
Нагадаємо
Український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за минулий вікенд.