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Кінострічка "Люксембург, Люксембург" увійшла у 10-ку найкасовіших фільмів прокату України

Кінострічка "Люксембург, Люксембург" увійшла у 10-ку найкасовіших фільмів прокату України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Фільм “Люксембург, Люксембург”, зрежисований Антоніо Лукічем, увійшов у перелік 10-ти найкасовіших стрічок українського прокату. Про це повідомила пресслужба Держкіно, пише УНН.

Цитата 

"І це, можна сказати, історичний момент в історії нового українського кіно. Адже вперше артхаус драмеді, яка була в офіційній програмі Венеційського кінофестивалю, потрапила в національний топ-10 комерційних фільмів із великим бокс-офісом", – пише культурна менеджерка Тетяна Власова у Facebook.

Деталі 

У пресслужбі Держкіно зазначають, що фільм у прокаті перетнув позначку у 25 млн 361 тисячу гривень. Також Держкіно вважає, успіх стрічки “Люксембург, Люксембург” найкращим стартом кіноіндустрії Україні після початку війни та після мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

Доповнення 

Сюжет “Люксембург, Люксембург” ― історія братів-близнюків, які дізнались, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембургу, та вирушили у подорож, аби побачити його востаннє. 

Фільм було створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. 

Нагадаємо 

Український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за минулий вікенд. 

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