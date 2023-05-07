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"Люксембург, Люксембург" вошел в 10-ку самых кассовых фильмов проката Украины

"Люксембург, Люксембург" вошел в 10-ку самых кассовых фильмов проката Украины

Киев • УНН

 • 2679933 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Фильм “Люксембург, Люксембург”, срежиссированный Антонио Лукичем, вошел в перечень 10-ти самых кассовых кинолент украинского проката. Об этом сообщила пресс-служба Госкино, пишет УНН.

Цитата 

"И это, можно сказать, исторический момент в истории нового украинского кино. Ведь впервые артхаус драмеди, которая была в официальной программе Венецианского кинофестиваля, попала в национальный топ-10 коммерческих фильмов с большим бокс-офисом", – пишет культурный менеджер Татьяна Власова в Facebook.

Детали 

В пресс-службе Госкино отмечают, что фильм в прокате пересек отметку в 25 млн 361 тысячу гривен. Также Госкино считает, успех ленты “Люксембург, Люксембург” лучшим стартом киноиндустрии Украины после начала войны и после мультфильма "Мавка. Лесная песня".

Дополнение 

Сюжет фильма “Люксембург, Люксембург” - история братьев-близнецов, которые узнали, что их давно пропавший отец заболел в Люксембурге, и отправились в путешествие, чтобы увидеть его в последний раз. 

Фильм был создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. 

Напомним 

Украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" попал в п’пятерку самых успешных фильмов испанского проката за прошедший уикенд. 

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