Людмила Ляшенко виграла 3-тю власну "бронзу" на Паралімпіаді-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Людмила Ляшенко стала бронзовою призеркою у лижній гонці на 10 км стоячи. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Паралімпіади.
Золоту і срібну нагороди здобули представниці “нейтральних паралімпійських атлетів” Катерина Румянцева та Анна Міленіна відповідно.
Для української спортсменки це вже 3-тя медаль даних Ігор та 5-та для української команди в цілому.
До того ж, варто відзначити, що у даній гонці повторився подіум минулої гонки, де наша спортсменка також стала бронзовою призеркою.