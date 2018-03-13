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Людмила Ляшенко виграла 3-тю власну "бронзу" на Паралімпіаді-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Людмила Ляшенко стала бронзовою призеркою у лижній гонці на 10 км стоячи. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Паралімпіади.

Золоту і срібну нагороди здобули представниці “нейтральних паралімпійських атлетів” Катерина Румянцева та Анна Міленіна відповідно.

Для української спортсменки це вже 3-тя медаль даних Ігор та 5-та для української команди в цілому.

До того ж, варто відзначити, що у даній гонці повторився подіум минулої гонки, де наша спортсменка також стала бронзовою призеркою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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