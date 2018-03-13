Людмила Ляшенко выиграла 3-ю собственную "бронзу" на Паралимпиаде-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Людмила Ляшенко стала бронзовым призером в лыжной гонке на 10 км стоя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Паралимпиады.
Золотую и серебряную награды завоевали представительницы “нейтральных паралимпийских атлетов” Екатерина Румянцева и Анна Миленина соответственно.
Для украинской спортсменки это уже 3-я медаль данных Игорь и 5-для украинской команды в целом.
К тому же, стоит отметить, что в данной гонке повторился подиум прошлой гонки, где наша спортсменка также стала бронзовым призером.