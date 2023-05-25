“Людина, яка не дивиться на економічну сутність”: Ігор Тинний про ініціативи Данила Гетманцева

Цитата

“Основна претензія до Гетманцева і решти таких як він полягає у тому, що вони за своєю суттю є соціалістами і комуністами. Люди, які не люблять приватний бізнес і ставляться до нього як до дійної корови... От знаєте – у тварин немає моралі, мораль це вигадка людська. Момент, коли мураха поїдає тлю – вона ж не відчуває до неї співчуття (...)

Думаю, що Гетманцев так себе поводить, бо це просто його суть. Таким він був раніше, він же був помічником зрадника-регіонала. Людина, яка не дивиться на економічну сутність – що стимулює і що пригнічує ділову активність в державі – не повинна приймати таких важливих рішень”, - вважає Тинний.

Додамо

В інтерв’ю виданню “Бізнес Цензор” Ігор Тинний заявив, що голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики шукає аморальні рішення, що ведуть до пригнічення економічної діяльності країни.

Окрім того, Данило Гетманцев підтримує і розпродаж державних активів, виступаючи за їх приватизацію, зокрема - і Одеського припортового заводу, який наразі належить Україні. І це - попри заяви експертів та нардепів, які виступають категорично проти “дерибану” державного майна.