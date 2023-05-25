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"Человек, который не смотрит на экономическую сущность": Игорь Тынный об инициативах Даниила Гетманцева

"Человек, который не смотрит на экономическую сущность": Игорь Тынный об инициативах Даниила Гетманцева

Киев • УНН

 • 1110328 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не уважает частный бизнес и вообще не смотрит на экономическую сущность процессов, которые происходят в государстве. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал предприниматель и инвестор Игорь Тынный.

Цитата

“Основная претензия к Гетманцеву и остальным таким как он заключается в том, что они по своей сути являются социалистами и коммунистами. Люди, которые не любят частный бизнес и относятся к нему как к дойной корове... Вот знаете – у животных нет морали, мораль это выдумка человеческая. Момент, когда муравей поедает тлю – он же не испытывает к ней сочувствия (...)

Думаю, что Гетманцев так себя ведет, ведь это просто его суть. Таким он был раньше, он же был помощником предателя-регионала. Человек, который не смотрит на экономическую сущность – что стимулирует и что подавляет деловую активность в государстве – не должен принимать таких важных решений”, - считает Тынный.

Добавим

В интервью изданию “Бизнес Цензор” Игорь Тынный заявил, что председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ищет аморальные решения, ведущие к угнетению экономической деятельности страны.

Кроме того, Даниил Гетманцев поддерживает и распродажу государственных активов, выступая за их приватизацию, в частности - и Одесского припортового завода, который сейчас принадлежит Украине. И это - несмотря на заявления экспертов и нардепов, которые выступают категорически против “дерибана” государственного имущества.

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