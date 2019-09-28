Людина-павук повернеться в кіновсесвіт Marvel: стала відома дата виходу наступного фільму

“Я радий, що пригоди Людини-павука в кіновсесвіті Marvel продовжаться, я і Marvel Studios в захваті, що нам вдасться продовжити роботу над цим”, — підкреслив Файг. При цьому продюсер додав, що Sony також продовжить розробку своїх проектів, пов’язаних з супергероєм.

Вихід нового фільму про Людину-павука запланований на 16 липня 2021 року. Згідно з новими домовленостями, супергерой також з’явиться в ще одному фільмі Marvel. Також продюсуванням третьої картини продовжить займатися Емі Паскаль, яка працювала над фільмами “Людина-павук: Далеко від дому” (2019) і “Людина-павук: Повернення додому” (2017).

За даними джерел Variety, згідно з новими умовами, Disney буде отримувати приблизно 25% доходів від прокату. Студія також зберегла права на мерчендайз.

На початку вересня виконавчий директор Sony Pictures Тоні Вінчікерра заявляв, що Людина-павук не повернеться в фільми студії Marvel найближчим часом. Він також заявив про плани студії запустити свою кіновсесвіту, використовуючи персонажів, пов’язаних зі світом супергероя. ЗМІ повідомляли, що між Disney і Sony стався конфлікт через те, що перша наполягала на угоді, що передбачає 50% участі у фінансуванні майбутніх фільмів про супергероя з її боку і при цьому отримання половини прибутку від прокату.

“Людина-павук: Далеко від дому” — останній фільм про супергероя, знятий за участю Marvel. Він зібрав у прокаті понад 1 млрд доларів. Права на використання персонажа в кіно належать Sony, проте в 2015 році Marvel Studios домовилася про використання Людини-павука в своїх фільмах. У картинах кіновсесвіту Marvel роль виконав Том Холланд.

Нагадаємо, американські актори Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс виконають головні ролі в четвертій частині науково-фантастичної кіносаги “Матриця” (The Matrix).