Человек-паук вернется в киновселенную Marvel: стала известна дата выхода следующего фильма

“Я рад, что приключения Человека-паука в киновселенной Marvel продолжатся, я и Marvel Studios в восторге, что нам удастся продолжить работу над этим”, — подчеркнул Файги. При этом продюсер добавил, что Sony также продолжит разработку своих проектов, связанных с супергероем.

Выход нового фильма о Человеке-пауке запланирован на 16 июля 2021 года. Согласно новым договоренностям, супергерой также появится в еще одном фильме Marvel. Также продюсированием третьей картины продолжит заниматься Эми Паскаль, которая работала над фильмами “Человек-паук: Далеко от дома” (2019) и “Человек-паук: Возвращение домой” (2017).

По данным источников Variety, согласно новым условиям, Disney будет получать примерно 25% доходов от проката. Студия также сохранила права на мерчендайз.

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel ближайшее время. Он также заявил о планах студии запустить свою киновселенной, используя персонажей, связанных с миром супергероя. СМИ сообщали, что между Disney и Sony произошел конфликт из-за того, что первая настаивала на соглашении, предусматривает 50% участия в финансировании будущих фильмов о супергерое с ее стороны и при этом получение половины прибыли от проката.

“Человек-паук: Далеко от дома” — последний фильм о супергерое, снятый при участии Marvel. Он собрал в прокате более 1 млрд долларов. Права на использование персонажа в кино принадлежат Sony, однако в 2015 году Marvel Studios договорилась об использовании Человека-паука в своих фильмах. В картинах киновселенной Marvel роль исполнил Том Холланд.

Напомним, американские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс главные роли в четвертой части научно-фантастической киносаги “Матрица” (The Matrix).