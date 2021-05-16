Люди робили селфі: в Індонезії перекинувся човен, 9 осіб розшукують рятувальники
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У водосховищі Кедунг Омбо в центральній провінції Індонезії перекинувся човен з 20 людьми. 9 людей вважаються безвісти зниклими. Про це пише УНН з посиланням на Хinhuа.
Деталі
В результаті аварії човна було врятовано 11 людей. Як повідомляє місцева влада, пасажири човна робили селфі до того, як човен перекинувся у водоймі.
Бамбанг Сінунгхарджо, керівник пошуково-рятувального агентства в районі Бойолалі, заявив, що група водолазів збирається розшукати зниклих людей.
Нагадаємо
У Мексиканській затоці поблизу штату Луїзіана під час шторму перекинувся човен. Одна людина загинула, шестеро врятовані, 12 зникли безвісти.