Люди делали селфи: в Индонезии перевернулась лодка, 9 человек разыскивают спасатели
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В водохранилище Кедунг Омбо в центральной провинции Индонезии перевернулась лодка с 20 людьми. 9 человек считаются без вести пропавшими. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhuа.
Детали
В результате аварии лодки были спасены 11 человек. Как информируют местные власти, пассажиры лодки делали Селфи до того, как лодка перевернулась в водоеме.
Бамбанг Синунгхарджо, руководитель поисково-спасательного агентства в районе Бойолали, заявил, что группа водолазов собирается разыскать пропавших людей.
Напомним
В Мексиканском заливе близ штата Луизиана во время шторма перевернулась лодка . Один человек погиб, шестеро спасены, 12 пропали без вести.