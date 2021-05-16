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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 47841 просмотра

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Люди делали селфи: в Индонезии перевернулась лодка, 9 человек разыскивают спасатели

Киев • УНН

 • 15416 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В водохранилище Кедунг Омбо в центральной провинции Индонезии перевернулась лодка с 20 людьми. 9 человек считаются без вести пропавшими. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhuа.

Люди делали селфи: в Индонезии перевернулась лодка, 9 человек разыскивают спасатели

Детали

В результате аварии лодки были спасены 11 человек. Как информируют местные власти, пассажиры лодки делали Селфи до того, как лодка перевернулась в водоеме.

Бамбанг Синунгхарджо, руководитель поисково-спасательного агентства в районе Бойолали, заявил, что группа водолазов собирается разыскать пропавших людей.

Напомним

В Мексиканском заливе близ штата Луизиана во время шторма перевернулась лодка . Один человек погиб, шестеро спасены, 12 пропали без вести.

Украинские Национальные Новости

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