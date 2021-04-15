У США під час шторму перекинувся човен: одна людина загинула, 12 зникли безвісти

Деталі

За даними Берегової охорони, 129-футове комерційне судно Seacor Power перекинулося під час шторму. Шістьох людей було врятовано в морі та “безпечно перевезено” назад на берег. Одну людину знайшли мертвою на поверхні води, ще 12 вважаються зниклими безвісти.

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“Наші рятувальні бригади старанно продовжують пошуково-рятувальні роботи зниклих людей із перекинутого судна. Кожного разу, коли наші екіпажі берегової охорони вирушають на пошуки та порятунок, ми завжди сподіваємося безпечно повернути цих людей і об’єднати їх зі своїми друзями та сім’ями”, — йдеться у заяві капітана Уіла Уотсона.

Нагадаємо

У місті Нараянгандж, Бангладеш, на річці паром з 48 пасажирами зіткнувся з вантажним кораблем і затонув. 5 осіб загинули.