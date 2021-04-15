В США во время шторма перевернулось судно: один человек погиб, 12 пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Мексиканском заливе близ штата Луизиана во время шторма перевернулось судно. Один человек погиб, шестеро спасены. Об этом пишет УНН со ссылкой на New York Times.
Детали
По данным Береговой охраны, 129-футовый коммерческое судно Seacor Power перекинулось во время шторма. Шесть человек были спасены в море и “безопасно перевезено” обратно на берег. Одного человека нашли мертвой на поверхности воды, еще 12 считаются пропавшими без вести.
Цитата
“Наши спасательные бригады старательно продолжают поисково-спасательные работы пропавших людей с опрокинутого судна. Каждый раз, когда наши экипажи береговой охраны отправляются на поиски и спасение, мы всегда надеемся безопасно вернуть этих людей и объединить их со своими друзьями и семьями ”, - говорится в заявлении капитана Уилла Уотсона.
Напомним
В городе Нараянгандж, Бангладеш, на реке паром с 48 пассажирами столкнулся с грузовым кораблем и затонул. 5 человек погибли.