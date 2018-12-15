Людей на Софійській площі налякала "пожежа" в пательні на ярмарку

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сьогодні неподалік від місця очікування людьми результатів Об'єднавчого собору українських православних церков на Софійській площі у столиці загорілася олія на пательні в одному з кіосків на ярмарку, продавцям вдалося не допустити займання, жодних пожеж на площі не було. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.