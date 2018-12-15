Людей на Софійській площі налякала "пожежа" в пательні на ярмарку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сьогодні неподалік від місця очікування людьми результатів Об'єднавчого собору українських православних церков на Софійській площі у столиці загорілася олія на пательні в одному з кіосків на ярмарку, продавцям вдалося не допустити займання, жодних пожеж на площі не було. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Сьогодні деякі засоби масової інформації почали розповсюджувати інформацію щодо пожежі на Софіївській площі у Києві, де зараз відбуваються заходи щодо проведення Об'єднавчого Собору українських православних церков. Офіційно повідомляємо, що сьогодні, близько 13 години на Володимирському проїзді, де розташовані торгівельні ряди з продажу їжі, які жодним чином не відносяться до проведення сьогоднішнього заходу, в одному із павільйонів під час приготування їжі спалахнула олія на пательні", - повідомили рятувальники.
Як зазначили у відомстві, продавці самостійно кинули пательню на сніг, тим самим запобігти можливому займаню. У ДСНС закликали не розповсюджувати недостовірну інформацію про начебто пожежу на Софійській площі у Києві.
Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий у час проведення Об’єднавчого собору українських православних церков заявив про наявність терористичних загроз.
Об'єднавчий собор триває вже майже три години. На Соборі українських православних церков буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.