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Людей на Софийской площади напугал "пожар" в сковороде на ярмарке

Киев • УНН

 • 8837 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сегодня неподалеку от места ожидания людьми результатов Объединительного собора украинских православных церквей на Софийской площади загорелось масло на сковороде в одном из киосков на ярмарке, продавцам удалось не допустить возгорания, никаких пожаров на площади не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Людей на Софийской площади напугал "пожар" в сковороде на ярмарке

"Сегодня некоторые средства массовой информации начали распространять информацию о пожаре на Софиевской площади в Киеве, где проходят мероприятия по проведению Объединительного Собора украинских православных церквей. Официально сообщаем, что сегодня, около 13 часов на Владимирском проезде, где расположены торговые ряды с продажи еды, которые никоим образом не относятся к проведению сегодняшнего мероприятия, в одном из павильонов во время приготовления пищи вспыхнуло масло на сковородке", - сообщили спасатели.

Как отметили в ведомстве, продавцы самостоятельно бросили сковороду на снег, тем самым предотвратив возможное возгорание. В ГСЧС призвали не распространять недостоверную информацию о якобы пожаре на Софийской площади в Киеве.

Напомним, первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой во время проведения Объединительного собора украинских православных церквей заявил о наличии террористических угроз.

Объединительный собор продолжается уже почти 3 часа. На Соборе украинских православных церквей будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля церкви.

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