Литва та Польща проведуть спільні військові навчання на Сувальському перешийку
Київ • УНН
Литва і Польща планують провести спільні військові навчання в Сувалкському коридорі, стратегічному регіоні між двома країнами, у квітні 2024 року. Президент Польщі Анджей Дуда підкреслив чутливість регіону з точки зору європейської безпеки.
Литва та Польща мають намір провести спільні військові навчання у стратегічному Сувальському коридорі. Маневри планується провести у квітні 2024 року. Про це пише Delfi, передає УНН.
Деталі
Ми зміцнюватимемо військову співпрацю (з Польщею – ред.), проводитимемо спільні навчання, шукатимемо додаткові форми для спільної підготовки наших збройних сил, підвищимо військову мобільність
Востаннє спільні військові навчання проводилися 2023 року на початку липня у Клайпеді, на річці Дані. Військові Сил спеціальних операцій обох країн пройшли навчання зі звільнення окупованої критично важливої інфраструктури.
Президент Польщі Анджей Дуда, який перебував у неділю у Вільнюсі з візитом, заявив, що Сувальський коридор — це "той регіон, який вимагає особливої уваги".
Ми знаємо, наскільки чутливим місцем із погляду європейської безпеки сьогодні є те, що ми називаємо Сувальським коридором
Доповнення
Сувальський коридор — це ділянка кордону між Литвою та Польщею завширшки близько 100 кілометрів, яка із заходу межує з Калінінградською областю Російської Федерації, а зі сходу – з Білоруссю.
На думку американських військових, цей регіон є одним з потенційно найбільш гарячих точок у Європі. Представники США посилаються на розвідувальну інформацію, яка вказує на те, що росіяни та білоруси проявляють інтерес до цієї сфери у разі ескалації потенційного конфлікту з країнами НАТО.
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