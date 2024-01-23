Литва и Польша проведут совместные военные учения на Сувальском перешейке

Литва и Польша намерены провести совместные военные учения в стратегическом Сувальском коридоре. Маневры планируется провести в апреле 2024 года. Об этом пишет Delfi, передает УНН.

Детали

Мы будем укреплять военное сотрудничество (с Польшей - ред.), будем проводить совместные учения, искать дополнительные формы для совместной подготовки наших вооруженных сил, повысим военную мобильность заявил в Вильнюсе президент Литвы Гитанас Науседа.

Последний раз совместные военные учения проводились в 2023 году в начале июля в Клайпеде, на реке Дани. Военные Сил специальных операций обеих стран прошли учения по освобождению оккупированной критически важной инфраструктуры.

Президент Польши Анджей Дуда, находившийся в воскресенье в Вильнюсе с визитом, заявил, что Сувальский коридор - это "тот регион, который требует особого внимания".

Мы знаем, насколько чувствительным местом с точки зрения европейской безопасности сегодня является то, что мы называем Сувальским коридором сказал Дуда.

Дополнение

Сувальский коридор - это участок границы между Литвой и Польшей шириной около 100 километров, который с запада граничит с Калининградской областью Российской Федерации, а с востока - с Беларусью.

По мнению американских военных, этот регион является одним из потенциально наиболее горячих точек в Европе. Представители США ссылаются на разведывательную информацию, которая указывает на то, что россияне и белорусы проявляют интерес к этой сфере в случае эскалации потенциального конфликта со странами НАТО.

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