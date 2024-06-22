Лише увечері: коли завтра в Україні діятимуть графіки відключень
Київ • УНН
Завтра, 23 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00. Причина – зниження споживання у вихідний день.
Завтра в Україні графіки погодинних відключень будуть діяти лише ввечері - з 19:00 до 23:00, передає УНН із посиланням на Укренерго.
"Завтра, 23 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00. Причина – зниження споживання у вихідний день", - йдеться у повідомленні.
Маємо звикнути, бо вони будуть з нами впродовж року: гендиректор YASNO про графіки відключень18.06.24, 16:29 • 16140 переглядiв