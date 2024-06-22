Завтра в Украине графики почасовых отключений будут действовать только вечером - с 19:00 до 23:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

"Завтра, 23 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений только вечером, с 19:00 до 23:00. Причина - снижение потребления в выходной день", - говорится в сообщении.

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