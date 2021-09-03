Ляшко заявив, що Світовий банк надасть Україні 150 млн на вакцинацію та боротьбу з COVID

Цитата
“У рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президента України Володимира Зеленського провів продуктивну зустріч з Фадією Саадах, директором Світового Банку з людського розвитку в регіоні Європи та Центральної Азії.
Обговорили поточний стан реалізації Міністерством трьох проектів Світового Банку з загальним обсягом позики 439,7 млн доларів. Отримав запевнення, щодо можливості додаткового фінансування в розмірі до 150 млн доларів, у разі необхідності, на екстрене реагування на COVID-19 та вакцинацію в Україні”.
Деталі
Ляшко додав, що ключовий елемент співпраці МОЗ та Світового банку — збільшення темпів вакцинації проти коронавірусу.
Доповнення
Міністр додав, що сторони домовились про питання продовження проекту “Поліпшення охорони здоровя на службі у людей” повернутись після написання Стратегічного плану розвитку системи охорони здоров’я населення на період до 2030 року.
Він повідомив, що написання цього документу плануємо завершити до кінця року.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 290 848 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 877 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.