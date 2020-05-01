Ляшко: Україні вдалося не допустити повторення ситуації як в Італії під час епідемії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Україні вдалося не допустити повторення ситуації як в Італії, якій прийшлось впроваджувати сортування людей, кому надавати медичну допомогу, а кому не надавати під час епідемії коронавірусу. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ми прагнули не допустити повторення ситуації Італії, якій прийшлось впроваджувати сортування людей, кому надавати медичну допомогу, а кому не надавати. І нам це вдалось. 2 місяці карантину дали результат. У нас є можливість надати медичну допомогу, зокрема і реанімаційні заходи, кожному, хто цього потребує", йдеться у повідомленні.
Карантин в Україні був запроваджений для забезпечення спроможності системи охорони здоров’я реагувати на випадки коронавірусної хвороби.
"Якби у нас не було карантину, то екстрена медична допомога робила би вибір – приїхати до 40-річного чи до 70-річного", зауважив Ляшко.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 10 861 випадок COVID-19, з них 272 летальні.