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Ляшко: Україні вдалося не допустити повторення ситуації як в Італії під час епідемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Україні вдалося не допустити повторення ситуації як в Італії, якій прийшлось впроваджувати сортування людей, кому надавати медичну допомогу, а кому не надавати під час епідемії коронавірусу. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Ляшко: Україні вдалося не допустити повторення ситуації як в Італії під час епідемії

"Ми прагнули не допустити повторення ситуації Італії, якій прийшлось впроваджувати сортування людей, кому надавати медичну допомогу, а кому не надавати. І нам це вдалось. 2 місяці карантину дали результат. У нас є можливість надати медичну допомогу, зокрема і реанімаційні заходи, кожному, хто цього потребує", йдеться у повідомленні.

Карантин в Україні був запроваджений для забезпечення спроможності системи охорони здоров’я реагувати на випадки коронавірусної хвороби.

"Якби у нас не було карантину, то екстрена медична допомога робила би вибір – приїхати до 40-річного чи до 70-річного", зауважив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 10 861 випадок COVID-19, з них 272 летальні.

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