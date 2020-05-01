Ляшко: Украине удалось не допустить повторения ситуации как в Италии во время эпидемии

"Мы стремились не допустить повторения ситуации Италии, которой пришлось внедрять сортировки людей, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не предоставлять. И нам это удалось. 2 месяца карантина дали результат. У нас есть возможность оказать медицинскую помощь, в том числе и реанимационные мероприятия, каждому, кто в этом нуждается", говорится в сообщении.

Карантин в Украине был введен для обеспечения способности системы здравоохранения реагировать на случаи коронавирусной болезни.

"Если бы у нас не было карантина, то экстренная медицинская помощь делала бы выбор - приехать к 40-летнему или к 70-летнему", отметил Ляшко.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 10 861 случай COVID-19, из них 272 летальных.