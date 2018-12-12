Львівські фермери отримали 11 млн грн агродотацій
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. З початку року фермери Львівської області отримали 11,1 млн грн дотацій за утримання молодняка великої рогатої худоби (ВРХ). Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА, передає УНН.
Кошти отримали 10,5 тис. фізичних осіб, які загалом вирощують 15,2 млн тварин.
Цьогоріч виплата дотацій проводиться у три етапи. За два із них – компенсації вже нараховані. Зараз фермери Львівщини чекають на останній транш.
Нагадаємо, молочно-виробничий комплекс “Єкатеринославський” – найбільший в Україні розплідник корів австрійської селекції "Brown Swiss" отримав державні дотації в розмірі 2,1 млн грн.
Ним введено в експлуатацію майже 16 тис. квадратних метрів тваринницького комплексу (160 середніх трикімнатних квартир) для телят віком до 2 місяців. Загальний обсяг інвестицій в нове “житло” для тварин склав понад 7 млн грн.
В рамках держпрограми підтримки галузі тваринництва дотації отримала також Вінницька птахофабрика (МХП) за будівництво другої лінії виробництва і удосконалення птахокомплексу до рівня найбільшого в світі. Загальний обсяг інвестицій, вкладених Вінницькою птахофабрикою в аграрну галузь - понад 2 млрд грн.