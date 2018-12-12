Львовские фермеры получили 11 млн грн агродотаций
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. С начала года фермеры Львовской области получили 11,1 млн грн дотаций за содержание молодняка крупного рогатого скота (КРС). Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передает УНН.
Средства получили 10,5 тыс. физических лиц, которые в целом выращивают 15,2 млн животных.
В этом году выплата дотаций проводится в три этапа. За два из них - компенсации уже начислены. Сейчас фермеры Львовской области ожидают последний транш.
Напомним, молочно-производственный комплекс "Екатеринославский" - крупнейший в Украине питомник коров австрийской селекции "Brown Swiss" получил государственные дотации в размере 2,1 млн грн.
Им введено в эксплуатацию почти 16 тыс. квадратных метров животноводческого комплекса (160 средних трехкомнатных квартир) для телят в возрасте до 2 месяцев. Общий объем инвестиций в новое "жилье" для животных составил более 7 млн грн.
В рамках госпрограммы поддержки отрасли животноводства дотации получила также Винницкая птицефабрика (МХП) за строительство второй линии производства и усовершенствования птицекомплекса до уровня крупнейшего в мире. Общий объем инвестиций, вложенных Винницкой птицефабрикой в аграрную отрасль - более 2 млрд грн.