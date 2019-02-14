Львівська бабачиха Маруся завтра віщуватиме прихід весни

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"У львів’ян свої метеорологічні пророки - бабачихи Марусі. Традиційно, у Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі спостерігатимемо за поведінкою бабаків, які віщують весну на свято Стрітення. Існує прикмета: якщо бабак, вилізши з будиночка, побачить свою тінь (надворі буде сонячно), то весна буде пізньою. У народі цей день ще називають Зимобором, коли "зима з весною стрічається та силами міряються, кому ще панувати", - розповів директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.

У програмі свята, як зазначається, крім весняного прогнозу бабачихи Марусі - і частування весняними "жайворонками".

Нагадаємо, бабак Тимко передбачив прихід тепла у квітні - він дуже швидко повернувся до нори, а це означає, що на українців ще чекає 6 холодних тижнів.