Львівщина: сімом депутатам Червоноградської міськради на сесії вручили повістки
Київ • УНН
Під час сесії Червоноградської міської ради Львівської області представники ТЦК вручили повістки сімом депутатам.
Учора, 25 січня, на Львівщині під час засідання сесії Червоноградської міської ради представники ТЦК вручили повістки сімом депутатам. Ще трьом депутатам не змогли вручити повістки через їх відсутність у сесійній залі, передає УНН.
Всім доброго дня, панове депутати. Маю маленьке, скромне оголошення. Є в нас 10 депутатів, які категорично не хочуть до нас (в ТЦК - ред.) прийти. Я дуже хочу вас запросити до нас для уточнення обліково-військових даних
Представники ТЦК вручили повістки сімом депутатам: Андрію Войтовичу, Володимиру Кашубі, Івану Кудрику, Михайлу Лапунцю, Петру Остапюку, Мирославу Пущику та Олегу Шеремету.
Ще трьом обранцям не змогли вручити повістки через відсутність в сесійній залі: Віталію Гаманюку, Віталію Риндику та Григорію Шевчуку.
Окрім того, під час вручення повісток виникла словесна перепалка між представниками ТЦК та одним з депутатів. Депутат звинувачував представника ТЦК у відмові відправитися на фронт, зазначивши, що він був на війні ще у 2017 року.
У свою чергу, представник ТЦК зазначив, що він інвалід війни, а також, що "якщо йому скажуть, то він поїде воювати".
Нагадаємо
У липні минулого року депутатам Львівської обласної ради під час сесії представники Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП вручили повістки.