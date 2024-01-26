Львовщина: семерым депутатам Червоноградского горсовета на сессии вручили повестки
Киев • УНН
Во время сессии Червоноградского городского совета Львовской области представители ТЦК вручили повестки семи депутатам.
Вчера, 25 января, на Львовщине во время заседания сессии Червоноградского городского совета представители ТЦК вручили повестки семи депутатам. Еще трем депутатам не смогли вручить повестки из-за их отсутствия в сессионном зале, передает УНН.
Всем доброго дня, господа депутаты. Имею маленькое, скромное объявление. Есть у нас 10 депутатов, которые категорически не хотят к нам (в ТЦК - ред.) прийти. Я очень хочу вас пригласить к нам для уточнения учетно-военных данных
Представители ТЦК вручили повестки семерым депутатам: Андрею Войтовичу, Владимиру Кашубе, Ивану Кудрику, Михаилу Лапунцу, Петру Остапюку, Мирославу Пущику и Олегу Шеремету.
Еще трем избранникам не смогли вручить повестки из-за отсутствия в сессионном зале: Виталию Гаманюку, Виталию Риндику и Григорию Шевчуку.
Кроме того, во время вручения повесток возникла словесная перепалка между представителями ТЦК и одним из депутатов. Депутат обвинял представителя ТЦК в отказе отправиться на фронт, отметив, что он был на войне еще в 2017 году.
В свою очередь, представитель ТЦК отметил, что он инвалид войны, а также, что "если ему скажут, то он поедет воевать".
Напомним
В июле прошлого года депутатам Львовского областного совета во время сессии представители Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП вручили повестки.
Львовщина: семерым депутатам Червоноградского горсовета на сессии вручили повестки
Во время сессии Червоноградского городского совета Львовской области представители ТЦК вручили повестки семи депутатам.
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