Львів з 18 жовтня посилює карантин: що зміниться

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Львові з 18 жовтня посилюють карантинні обмеження для протидії коронавірусній хворобі. Про це на своєму Facebook повідомив мер міста Андрій Садовий, передає УНН.

Деталі

За наданою інформацією, з 18 жовтня усі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Також це стосується позашкілля та дозвілля.

Також заборонено проводити масові заходи окрім тих, де організатори та учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 год до заходу.

Театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонія, органний зал працюють лише для відвідувачів, які мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Кількість відвідувачів не більше 50% від загальної кількості місць.

Музичні школи також йдуть на двотижневі канікули. При цьому, народні доми, гуртки та секції – не працюють.

Бібліотеки зможуть працювати лише на видачу книг.

Крім цього, промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси: можуть працювати лише вакциновані працівники або з негативним ПЛР-тестом. А також з дотриманням маскового режиму та не більше 50% заповнення торгових площ.

Заклади громадського харчування зможуть працювати лише з умови 100% вакцинації або ПЛР-тестів у працівників при заповненні не більше 50%, до 4 людей за столиком.

Режим роботи - до 23:00.

Зазначається, що якщо за 2 тижні ситуація із захворюванням не стабілізується, то з 1 листопада заклади зможуть відвідувати лише вакциновані або з наявним ПЛР-тестом.

Спортзали зможуть відвідувати лише вакциновані або з негативним ПЛР-тестом. Усі працівники повинні бути вакциновані. Заповненість не більше 50%.

Готелі та хостели працюватимуть лише за умови наявності у всіх працівників сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що влада Львова планує з 14 жовтня зупинити усі масові розважальні заходи.

Також повідомлялося, що у Львові учнів 5-11 класів з 18 жовтня відправлять на однотижневий карантин.

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