Львов с 18 октября усиливает карантин: что изменится
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Во Львове с 18 октября усиливают карантин для противодействия коронавирусной болезни. Об этом на своем Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый, передает УНН.
Детали
По имеющейся информации, с 18 октября все школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается кружков, секций и досуга.
Также запрещено проводить массовые мероприятия кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.
Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не более 50% от общего количества мест.
Музыкальные школы также идут на двухнедельные каникулы. При этом, народные дома, кружки и секции - не работают.
Библиотеки смогут работать только на выдачу книг.
Кроме этого, промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты: могут работать только вакцинированы работники или с отрицательным ПЦР-тестом. А также с соблюдением масочного режима и не более 50% заполнения торговых площадей.
Заведения общественного питания смогут работать только при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50%, до 4 человек за столиком.
Режим работы - до 23:00.
Отмечается, что если за 2 недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или с имеющимся ПЦР-тестом.
Спортзал смогут посещать только вакцинированные или отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполненность не более 50%.
Гостиницы и хостелы будут работать только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.
Напомним
Ранее сообщалось, что власти Львова планируют с 14 октября остановить все массовые развлекательные мероприятия.
Также сообщалось, что во Львове учащихся 5-11 классов с 18 октября отправят на однонедельный карантин.