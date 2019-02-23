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Луценко зустрічається з прокурором АРК по "кримських справах" двічі на тиждень

Луценко зустрічається з прокурором АРК по "кримських справах" двічі на тиждень

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко зустрічається з прокурором Автономної республіки Крим Гюндузом Мамедовим щодо розслідування "кримських справах" не менше двох разів на тиждень. Про це заявив сам Мамедов в інтерв'ю для "Дзеркала тижня", на яке посилається УНН.

"Коли я йшов у прокуратуру АРК, ми домовилися з Юрієм Віталійовичем, що я матиму можливість мінімум двічі на тиждень погоджувати з ним усі плани щодо координації правоохоронних органів у розслідуванні "кримських справ", - розповів очільник кримської прокуратури.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) незабаром розпочне офіційне розслідування міжнародного збройного конфлікту у Криму (так МКС кваліфікує окупацію Криму Росією у 2014 році).

За інформацією ЗМІ, після січневої конференції в Гаазі оптимістично налаштовані правозахисники повідомили, що офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС), можливо, уже цього року визначиться з початком офіційного розслідування справи "Ситуація в Україні". Вона складається з трьох частин: злочини під час Майдану, під час окупації РФ Криму (третій рік ситуація кваліфікується прокурором МКС як міжнародний збройний конфлікт) і в Донбасі.

Прокурор Криму навіть оптимістичніше налаштований і вважає, що розслідування міжнародних злочинів Росії у Криму розпочнуть розслідувати уже дуже скоро.

"Не можу сказати, коли Міжнародний кримінальний суд розпочне офіційне розслідування у всій "Ситуації в Україні". Але щодо Криму — я в цьому твердо переконаний — вже незабаром", повідомив Мамедов.

Нагадаємо, на території окупованого Криму спостерігається не просто колапс суспільства та економіки, там очевидні етнічні переслідування, терор, викрадення, вбивства, знущання над українськими громадянами, утиски меншин, як етнічних, так і релігійних, переслідування правозахисників, обмеження можливостей повернення людей на ці території. Про це заявила віце-президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарета Седерфельт.

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