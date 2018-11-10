Луценко заявив про затримання зрадника у прокуратурі Житомирщини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про затримання на хабарі "чергового зрадника в прокуратурі Житомирщини". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Затримали на хабарництві чергового зрадника в прокуратурі Житомирщини. І це - не просто ще одна успішна справа Генінспекції ГПУ", - написав Луценко.
За його словами, за 2 роки існування Генінспекції ГПУ за заявами громадян разом з колегами з СБУ та ВБ МВС затримали на корупції 538 працівників МВС, 156 ДФС, 26 прокурорів, 9 з СБУ.
Як повідомили у ГПУ, загалом з початку року облiковано 8267 фактiв хабарництва та iнших корупцiйних злочинiв.
Як повідомляв УНН, четверо посадовців "Київтранспарксервіс" створили систему з отримання хабарів.