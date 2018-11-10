Луценко заявил о задержании предателя в прокуратуре Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о задержании на взятке "очередного предателя в прокуратуре Житомирской области". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Задержали на взяточничестве очередного предателя в прокуратуре Житомирской области. И это - не просто еще одно успешное дело Генинспекции ГПУ", - написал Луценко.
По его словам, за 2 года существования Генинспекции ГПУ по заявлениям граждан вместе с коллегами из СБУ и ВБ МВД задержали на коррупции 538 сотрудников МВД, 156 ГФС, 26 прокуроров, 9 из СБУ.
Как сообщили в ГПУ, всего с начала года учтено 8267 фактов взяточничества и других коррупционных преступлений.
Как сообщал УНН, четверо должностных лиц "Киевтранспарксервис" создали систему по получению взяток.