Луценко подав Президенту заяву на звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко подав заяву про звільнення з посади Президенту Петру Порошенко. Про це УНН повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган.
На запитання, чи подав Луценко заяву про звільнення Сарган відповіла: “Так”.
Нагадаємо, у вівторок 6 листопада під час виступу у Верховній Раді України Ю.Луценко заявив, що подає Президенту України Петру Порошенку заяву про свою відставку.
Додамо, Юрій Луценко - Генеральний прокурор України з 12 травня 2016 року. Член РНБО.
Раніше Верховна Рада підтримала зміни до законодавста, які дозволяють займати посаду Генпрокурора людині без юридичної освіти і унормовують реформу Генпрокуратури.