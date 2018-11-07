Луценко подал Президенту заявление об увольнении
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал заявление об увольнении с должности Президенту Петру Порошенко. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.
На вопрос, подал ли Луценко заявление об увольнении Сарган ответила: “Да”.
Напомним, во вторник 6 ноября во время выступления в Верховной Раде Украины Ю.Луценко заявил, что подает Президенту Украины Петру Порошенко заявление о своей отставке.
Добавим, Юрий Луценко — Генеральный прокурор Украины с 12 мая 2016 года. Член СНБО.
Ранее Верховная Рада поддержала изменения в законодательство, которые позволяют занимать должность Генпрокурора человеку без юридического образования и нормируют реформу Генпрокуратуры.