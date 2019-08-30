Луценко: моїй команді є чим гордитися
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. На представленні нового Генпрокурора України Руслана Рябошапки колишній очільник відомства зазначив, що його команді є чим гордитися та що роботу у прокуратурі “ніколи не закінчується”, пише УНН з посиланням на прессекретаря Юрія Луценка Ларису Сарган.
У дописі вона вказала, що Юрій Луценко заявив, що: “Упевнений, що моїй команді є чим гордитися. Проте робота в Генпрокуратурі ніколи не закінчується. Тому бажаю новому Генпрокурору та його команді удачі”.
Варто також нагадати, що Верховна Рада України підтримала подання Президента України про призначення Руслана Рябошапки Генеральним прокурором України.
Призначення підтримали 312 народних депутатів.
Додамо, що УНН публікувало його біографічні відомості.