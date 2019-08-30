Луценко: моей команде есть чем гордиться

В посте она указала, что Юрий Луценко заявил, что: “Уверен, что моей команде есть чем гордиться. Однако работа в Генпрокуратуре никогда не заканчивается. Поэтому желаю новому Генпрокурору и его команде удачи”.

Стоит также напомнить, что Верховная Рада Украины поддержала представление Президента Украины о назначении Руслана Рябошапки Генеральным прокурором Украины.

Назначение поддержали 312 народных депутатов.

Добавим, что УНН публиковало его биографические сведения.