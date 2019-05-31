Луценка не запросили в АП на нараду членів РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Генерального прокурора України Юрія Луценка не запросили на нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячену енергетичній безпеці, яку провів Президент України Володимир Зеленський. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
"Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячену енергетичній безпеці. Судячи з фото учасників, на перше засідання РНБО за участю президента Зеленського були запрошені усі члени Ради нацбезпеки, окрім Генерального прокурора Юрія Луценка", - написала Сарган.
Вона також висловила сподівання, що "ця прикра помилка недосвідченого секретаря буде наступного разу виправлена".
Нагадаємо, сьогодні в АП відбулась нарада за участю членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячену енергетичній безпеці. А перше повноцінне засідання Ради безпеки і оборони України, за словами секретаря РНБО Олександра Данилюка, буде присвячене проблемам на Сході України.