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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135788 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143789 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129838 просмотра

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Луценко не пригласили в АП на совещание членов СНБО

Луценко не пригласили в АП на совещание членов СНБО

Киев  •  УНН

 • 14763 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Генерального прокурора Украины Юрия Луценко не пригласили на совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности, которое провел Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии Президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме Генерального прокурора Юрия Луценко", - написала Сарган.

Она также выразила надежду, что "эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена".

Напомним, сегодня в АП состоялось совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. А первое полноценное заседание Совета безопасности и обороны Украины, по словам секретаря СНБО Александра Данилюка, будет посвящено проблемам на Востоке Украины.

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