Лукашенко заявив, що у ряді країн варто закрити посольства Білорусі, але не назвав їх

Деталі

“У ряді країн наш багаторічний досвід свідчить про те, що перспективи білоруської дипломатичної присутності там не є видимим, — сказав глава держави, якого цитує агентство БелТА. — Так навіщо нам зберігати свої посольства, витрачати бюджетні кошти на їхнє утримання? До чого там повний штат дипломатів, що відповідають за напрямки, які поставлені на паузу, м’яко кажучи?”. За його словами, в таких випадках потрібно працювати “на умовах взаємності, як це недавно було зроблено з Польщею і Литвою”.

Лукашенко зазначив, що в крайньому випадку всі запитання можна обговорювати на майданчиках ООН та інших міжнародних організацій у Женеві, Нью-Йорку або Відні. За його словами, там є можливість говорити з усім світом і не потрібно тримати політичних радників в державах, які заморозили контакти з Мінськом в силу своїх переконань чи нібито “ведуть проти республіки деструктивну діяльність”.

Глава держави наголосив на необхідності відкривати нові установи за кордоном тільки за рахунок грамотного перерозподілу наявних ресурсів, оскільки не має бути ніякого роздування штату.

На нараді було відзначено, що на даний момент інтереси Білорусі за кордоном представляють 70 закордонних установ в 58 країнах.

Доповнення

У Білорусі почали роботу над “змінами в конституції”: парламент заявив, що “народ проти радикальних реформ”.