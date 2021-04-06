Лукашенко заявил, что в ряде стран стоит закрыть посольства Беларуси, но не назвал их
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает оптимизировать число белорусских посольств и штат дипломатических миссий. Соответствующее заявление он сделал во вторник на совещании, посвященном работе МИД, пишет УНН со ссылкой на местное агентство БелТА.
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“В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются, — сказал глава государства, которого цитирует агентство БелТА. — Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря?”. По его словам, в таких случаях нужно работать “на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой”.
Лукашенко отметил, что в крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН и других международных организаций в Женеве, Нью-Йорке или Вене. По его словам, там есть возможность говорить со всем миром и не нужно держать политических советников в государствах, которые заморозили контакты с Минском в силу своих предубеждений или якобы “ведут против республики деструктивную деятельность”.
Глава государства подчеркнул необходимость открывать новые учреждения за границей только за счет грамотного перераспределения имеющихся ресурсов, поскольку не должно быть никакого раздувания штата.
На совещании было отмечено, что на данный момент интересы Беларуси за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах.
Дополнение
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