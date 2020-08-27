Лукашенко заявив про готовність до діалогу з "людьми зі здоровим глуздом" від опозиції

"Ось моє чітке уявлення і заява з приводу діалогу, з ким цей діалог ми можемо вести. Якщо є люди зі здоровим глуздом від опозиції, які бачать свою країну вільною і незалежною, ласкаво просимо, висловлюйте свою позицію, але не на вулиці. Під тиском вулиць ніякого діалогу в Білорусі не буде", - сказав Лукашенко.

Він заявив також, що готовий вести діалог з трудовими і студентськими колективами, у тому числі про оновлення Конституції.

"Якщо хтось хоче діалогу, будь ласка. Якраз студентські колективи - це ті колективи, з якими я готовий вести діалог. Трудові колективи (я вже про це говорив). Будь ласка, формуйте своїх представників і будемо вести діалог. Всі хочуть нового політичного устрою. Та заради Бога, давайте візьмемося за Конституцію, вносьте пропозиції, сформуємо нову Конституцію - це головний закон в будь-якій країні. І "танцювати" треба від Конституції", - додав Лукашенко.

Як повідомляв УНН, раніше Лукашенко заявив про загрозу для країни з боку "неусталених сусідів".