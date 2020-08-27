Лукашенко заявил о готовности к диалогу с "вменяемыми людьми" от оппозиции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов пойти на переговоры с оппозицией, если речь идет о "вменяемых" людях, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
“Вот мое четкое представление и заявление по поводу диалога, с кем этот диалог мы можем вести. Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет”, — сказал Лукашенко.
Он заявил также, что готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами, в том числе об обновлении Конституции.
“Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы — это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы (я уже об этом говорил). Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог. Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию — это главный закон в любой стране. И "плясать“ надо от Конституции”, — добавил Лукашенко.
Как сообщал УНН, ранее Лукашенко заявил об угрозе для страны со стороны “неустоявшихся соседей”.