Лукашенко запропонував провести російсько-українські переговори у Мінську

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 12951 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 38965 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 59439 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 62067 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 92311 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 150953 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 167692 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 212754 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200147 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187168 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.5 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 80069 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 83570 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 81372 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 68811 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 98683 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 98683 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 68811 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 238948 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 362842 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 619386 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 78477 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 117644 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 143778 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 165222 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 177900 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Лукашенко запропонував провести російсько-українські переговори у Мінську

Лукашенко запропонував провести російсько-українські переговори у Мінську

Київ • УНН

 • 301985 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що для запобігання повномасштабному конфлікту в Україні необхідно сісти за стіл переговорів. Білоруський лідер запропонував Україні та Росії провести переговори у Мінську, пише УНН із посиланням Белта.

Цитата

"Щоб не допустити кровопролиття в Україні та зупинити ескалацію, потрібно сісти за стіл переговорів, але ніколи Росія не сяде з ними за стіл переговорів, якщо попередньо не погодити питання, які будуть обговорювати. Їх Росія прописала для НАТО, і для Америки, і для України, зокрема. П'ять чи шість питань. Там два-три питання для України. Перше - демілітаризація України, недопущення вступу до НАТО України та припинення силових дій проти Донецька та Луганська. Можливо, з'являться й інші питання", - заявив Лукашенко.

Деталі

Повідомили, що відповідні переговори Лукашенко запропонував провести у Мінську. Він переконаний, що це єдиний шанс сьогодні зупинити ескалацію та уникнути кровопролитної війни.

"Ми слов'яни, три слов'янські народи. Нумо сядемо і вирішимо свою долю на майбутнє, назавжди. Що є основою цього? Я на місці Зеленського за це вчепився б. А можливо, і це цілком реально, зупинити цей конфлікт, вирішити всі питання. Можливо, вони мене почують. Ми не будемо тут посередниками, нам не потрібне жодне посередництво: ця війна вже у нас", - наголосив президент.

Нагадаємо

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

У низці міст України з ранку було чутно вибухи. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, вибухи у Києві та Харкові були від ракетних ударів.

Зеленський повідомив про введення воєнного стану на всій території України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,865.07