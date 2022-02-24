Лукашенко запропонував провести російсько-українські переговори у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що для запобігання повномасштабному конфлікту в Україні необхідно сісти за стіл переговорів. Білоруський лідер запропонував Україні та Росії провести переговори у Мінську, пише УНН із посиланням Белта.
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"Щоб не допустити кровопролиття в Україні та зупинити ескалацію, потрібно сісти за стіл переговорів, але ніколи Росія не сяде з ними за стіл переговорів, якщо попередньо не погодити питання, які будуть обговорювати. Їх Росія прописала для НАТО, і для Америки, і для України, зокрема. П'ять чи шість питань. Там два-три питання для України. Перше - демілітаризація України, недопущення вступу до НАТО України та припинення силових дій проти Донецька та Луганська. Можливо, з'являться й інші питання", - заявив Лукашенко.
Деталі
Повідомили, що відповідні переговори Лукашенко запропонував провести у Мінську. Він переконаний, що це єдиний шанс сьогодні зупинити ескалацію та уникнути кровопролитної війни.
"Ми слов'яни, три слов'янські народи. Нумо сядемо і вирішимо свою долю на майбутнє, назавжди. Що є основою цього? Я на місці Зеленського за це вчепився б. А можливо, і це цілком реально, зупинити цей конфлікт, вирішити всі питання. Можливо, вони мене почують. Ми не будемо тут посередниками, нам не потрібне жодне посередництво: ця війна вже у нас", - наголосив президент.
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