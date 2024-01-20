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лукашенко заявив, що білорусь отримала від рф зенітно-ракетні комплекси "Іскандер"

лукашенко заявив, що білорусь отримала від рф зенітно-ракетні комплекси "Іскандер"

Київ • УНН

 • 30745 перегляди

На переконання лукашенка, “щойно в білорусі з'явилася ядерна зброя - всі “опустили крила”.

росія поставила білорусі комплекси "Іскандер", а також ракети до них. Про це заявив президент білорусі олександр лукашенко, повідомляють росЗМІ, пише УНН.

"Треба сказати дякую росіянам: вони нам здорово допомогли в минулому році... Ми у росіян за їхні гроші, - правда, ми платимо їм за іншими рахунками, - отримали такі комплекси, як "Іскандер", - сказав лукашенко.

лукашенко зазначив, що білорусь отримала багато боєприпасів, в тому числі і ракет до комплексі "Іскандер".

Він зазначив, що ядерна зброя небезпечна і підписав відповідний указ про те, як застосовувати її.

"Його можна застосувати тільки за згодою президента. Там міністр оборони, начальник генерального штабу задіяний. У кожного свої функції... Ядерна зброя - ще складніше в застосуванні", - додав білоруський диктатор.

На переконання лукашенка, "щойно в білорусі з'явилася ядерна зброя - всі "опустили крила".

Нагадаємо

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін 16 січня у Мінську представив проект оновленої військової доктрини, яка виходить із тісних союзницьких відносин із Росією. Вперше передбачено можливість застосування ядерної зброї.

В березні минулого року російський диктатор володимир путін в інтерв'ю пропагандистам заявив, що рф розмістить у білорусі тактичну ядерну зброю.

Павло Башинський

Павло Башинський

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