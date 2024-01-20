лукашенко заявил, что беларусь получила от рф зенитно-ракетные комплексы "Искандер"
Киев • УНН
По убеждению лукашенко, "как только в беларуси появилось ядерное оружие - все "опустили крылья".
россия поставила беларуси комплексы "Искандер", а также ракеты к ним. Об этом заявил президент беларуси александр лукашенко, сообщают росСМИ, пишет УНН.
"Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году... Мы у россиян за их деньги, - правда, мы платим им по другим счетам, - получили такие комплексы, как "Искандер", - сказал Лукашенко.
лукашенко отметил, что беларусь получила много боеприпасов, в том числе и ракет к комплексу "Искандер".
Он отметил, что ядерное оружие опасно и подписал соответствующий указ о том, как применять его.
"Его можно применить только с согласия президента. Там министр обороны, начальник генерального штаба задействован. У каждого свои функции... Ядерное оружие - еще сложнее в применении", - добавил белорусский диктатор.
По убеждению лукашенко, "как только в Беларуси появилось ядерное оружие - все "опустили крылья".
Напомним
Министр обороны беларуси виктор хренин 16 января в минске представил проект обновленной военной доктрины, которая исходит из тесных союзнических отношений с россией. Впервые предусмотрена возможность применения ядерного оружия.
В марте прошлого года российский диктатор владимир путин в интервью пропагандистам заявил, что рф разместит в беларуси тактическое ядерное оружие.
лукашенко заявил, что беларусь получила от рф зенитно-ракетные комплексы "Искандер"
По убеждению лукашенко, "как только в беларуси появилось ядерное оружие - все "опустили крылья".
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